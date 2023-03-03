С приходом весны, на дороги Петербурга вышли странные пешеходы

Люди кидаются на автомобили.

Сотрудники Росгвардии задержали в Московском районе Петербурга мужчину, который кидался на машины посреди проезжей части. С начала марта это уже третий случай неадекватного поведения пешеходов в городе — сообщает Фонтанка.ру.

Вечером 2 марта дорожный патруль заметил на проспекте Космонавтов мужчину, который бегал по проезжей части и бросался на проезжавшие мимо автомобили, создавая аварийные ситуации. Росгвардейцы задержали неадекватного пешехода.

2 марта утром странного мужчину видели на Невском проспекте, возле площади Восстания. Он стоял на коленях посреди оживленной дороги, воздев руки к небесам.

А 1 марта на Свердловской набережной, 22, прохожие оттащили женщину на островок безопасности. Она шла навстречу потоку транспорта и кидалась на автомобили с кулаками, пытаясь ударить по капоту или отломать зеркала.

Ранее стало известно, что в Петербурге «отец года» попросил 10-летнего сына перегнать автомобиль через ЗСД.