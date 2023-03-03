Образ детей, родившихся в блокадном Ленинграде, увековечат в скульптуре на Румболовской горе

В основе композиции — женщина, сидящая на фоне разбитого окна и прижимающая к себе младенца.

«Отличный мемориальный комплекс, где увековечен подвиг всех героических защитников Ленинграда. Современное решение мемориального пространства на Румболовской горе стало местом притяжения для горожан и туристов, решивших познакомиться с памятными местами на Дороге жизни», — отметил Александр Дрозденко.

Выбор места тоже не случаен. В детские дома Всеволожского района направляли сирот в годы Великой Отечественной. За период блокады в них умерло 297 детей.

Отметим, что 27 января 2012 года на Румболовской горе во Всеволожске возле отметки «10 километр Дороги жизни» открыли памятник «полуторке» или «машине-солдату». Мемориал, который стал плодом работы скульптора Сергея Исакова, символизирует автомобиль «Газ-АА», на котором в блокадный Ленинград по льду ладожского озера доставляли продукты питания и оружие. Открытие монумента связали с 68 годовщиной со дня снятия блокады осажденного города на Неве.

Как уже ранее писал ivbg.ru, музей «Кобона: Дорога жизни» запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.