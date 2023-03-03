Министр юстиции РФ осмотрел экспозицией музея «Дом авиаторов» во Всеволожске

Константин Чуйченко познакомился с историями 43 Героев Советского Союза — авиаторов Балтийского флота

«С большим интересом осмотрели экспозицию музея. Впечатлены! Все очень глубоко патриотично и современно. Спасибо за сохранение памяти и возвеличивание подвига наших Дедов», — написал Константин Чуйченко в книге отзывов музея.

Экспозиция музея включает в себя макеты самолетов, полноразмерные макеты авиабомб, скульптуры летчиков в полной аутентичной летной экипировке, интерактивные карты боевых действий, элементы военного быта авиаторов. Таакже музейную коллекцию дополняют архивные документы, фронтовые письма летчиков, аудио воспоминания ветеранов и интерактивные карты боевых действий.

Напомним, что уникальный музей находится на пересечении Колтушского шоссе и Дороги жизни. В годы войны в доме размещались летчики и штурманы 1-го минно-торпедногоавиационного полка Балтийского флота, командовал которыми полковник Евгений Николаевич Преображенский. На первом этаже располагалась столовая и спортзал, а на втором, жили сами герои-летчики. Это они в августе 1941-го бомбили Берлин, а затем защищали Дорогу жизни.

Как уже ранее писал ivbg.ru, музей «Кобона: Дорога жизни» запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.