МЧС сообщает о надвигающемся снегопаде

В большинстве районов Ленобласти погодные условия ухудшатся 4 марта.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области в субботу, 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по 47 региону — пишет 78.ru.

В большинстве районов пройдёт довольно сильный снег. Также ожидается ветер, скорость которого будет достигать 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -2…-7 градусов, а днём составит +1…-4 градуса. Атмосферное давление будет значительно ниже нормы.

Спасатели предупреждают жителей области о гололедице на дорогах.

Ранее стало известно, что с приходом весны, на дороги Петербурга вышли странные пешеходы.