Петербуржцы скупают серебряные украшения к 8 Марта

Золото спросом не пользуется.

Средний чек на покупку подарка из ювелирного салона нынешней весной в Северной столице едва превысил 6 тыс. рублей — пишут Невские Новости.

По сравнению с обычными днями частота покупок украшений выросла в 2–3 раза. Однако мужчины при этом начали изрядно экономить на самих подарках. Генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин и специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» приводят данные, из которых следует, что кавалеры отдают предпочтение серебру, совершенно забыв про золотые украшения.

Дело в том, что золото ужасно подорожало, а доходы населения упали. «Серебро гораздо дешевле, а выглядит не менее достойно», — признался Эдуард Уткин.

Ранее стало известно, что по случаю 8 Марта вход в Эрмитаж будет бесплатным.