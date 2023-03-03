Михаил Москвин задержан после обыска в его квартире в Сертолово

Бывшему вице-губернатору Петербурга по строительству вменяют взятку в размере 6 млн рублей.

После того, как Даниил Федичев посетил Следком, бывший вице-губернатор Москвин задержан за взятку в размере более 6 млн рублей — сообщает 47news.

Согласно данным следствия, подношение он получал за общее покровительство Дирекции комплексного развития территорий.

Незадолго до обыска в квартире Москвина произошло задержание бывшего директора ДКРТ Даниила Федичева. Элита Петербурга и Ленобласти, затаив дыхание ждала, даст ли Федичев показания против бывшего шефа.

Фото: 47news

Ранее стало известно, что следователи проводят обыск у бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина.