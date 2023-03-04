Житель Всеволожска оставил в камере хранения супермаркета почти полкило наркотиков

Инцидент произошел еще 20 января – в камере хранения супермаркета на Будапештской улице Петербурга обнаружили более 500 свертков с наркотиками.
Экспертиза установила, что в 49 находился растительный наркотик, в остальных синтетический. Общий вес запрещенного — больше 420 граммов.
По данным полиции, 512 свертков, обмотанных изолентой ярких оттенков, в камеру хранения положил 32-летний безработный из Всеволожска. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отправлен под домашний арест.
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17.02.2023 175