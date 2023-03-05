Женщина сбила мать с коляской на Каменноостровском проспекте в Петербурге

Водительница «Лады Калины» проехала на красный сигнал светофора.

На Каменноостровском проспекте, 32 на пешеходном переходе 59-летняя женщина сбила коляску с ребёнком. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает 78.ru.

Водительница «Лады Калины» проехала на красный сигнал светофора и сбила женщину с коляской прямо на пешеходном переходе. В результате ДТП мать с ребёнком госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Фото: соцсети

Ранее стало известно, что пьяный житель Всеволожска напал на мальчика, обидевшего его дочь.