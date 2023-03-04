Пьяный житель Всеволожска напал на мальчика, обидевшего его дочь

Во Всеволожске Ленобласти задержали пьяного местного жителя, решившего силой разобраться с девятилетним обидчиком его дочери.

По предварительным данным, на детской площадке мужчина схватил девятилетнего мальчика за капюшон и стал волочить, громко интересуясь, где его родители. Мать ребенка увидела происходящее в окно и позвонила в полицию. У него зафиксированы травмы связок шеи.

Позже выяснилось, что второклассник гулял с приятелем и что-то крикнул вслед проходившей мимо девочке. По всей видимости, нечто оскорбительное. Придя домой, школьница пожаловалась на обидчика пьяному папе. Тот и выскочил на улицу.

В отношении задержанного составили протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.