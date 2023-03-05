Стали известны подробности ДТП на Каменноостровском проспекте

Двухмесячный малыш доставлен в ДГБ №19.

Накануне вечером, 4 марта, женщина сбила мать с коляской, в которой находился младенец. Инцидент произошел на Каменноостровском проспекте около дома № 32. Piter.tv стали известны подробности страшной аварии.

За рулем находилась пенсионерка. Водитель нарушила ПДД, не остановившись на «красном».

В результате случившегося 40-летнюю мать и ее сына госпитализировали. Мальчика, который родился два месяца назад, доставили в ДГБ №19 им. Раухфуса. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей.

Ранее стало известно, что женщина сбила мать с коляской на Каменноостровском проспекте в Петербурге.