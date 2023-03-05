Военный борт «разогнал» самолеты над Пулково

Четыре пассажирских лайнера при этом «зависли» над аэропортом, вырабатывая топливо в воздухе.

Военный самолет принял аэропорт Пулково вечером воскресенья. Для экстренной посадки ракетоносца гражданским бортам пришлось «зависнуть» в небе.

Как сообщает 5 марта Фонтанка.ру со ссылкой на источник, посадку в Пулково запросил военный ракетоносец, который не смог сесть в пункте назначения из-за погоды.

Траектории их полётов зафиксировал Flightradar24. Это два рейса из Москвы, борта из Самары, Нарьян-Мара, Архангельска и даже из Дубая.

Фото: 47news

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