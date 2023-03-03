Жителей Краснодара переполошила серия звуков, похожих на взрыв

В некоторых зданиях задрожали стены и стекла.

В разных районах города Краснодара и его окрестностей днем 3 марта жителей побеспокоил звук, похожий на взрыв. О «хлопках» сообщали очевидцы.

Как пишет Фонтанка.ру, грохот был такой силы, что в некоторых зданиях затряслись стены. При этом в региональном управлении МЧС заявили, что за помощью в ведомство никто не обращался. Не было зафиксировано никаких происшествий.

В местной мэрии заявили об отсутствии ЧП и добавили, что причиной шума мог стать «переход самолета на сверхзвуковую скорость».

Ранее стало известно, что диверсия в Брянской области признана терактом на официальном уровне.