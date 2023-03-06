Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти интересной и яркой недели

В понедельник, 6 марта, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые фотографии и пожелал всем интересной и яркой недели.

На этот раз глава региона показал глухариные «чертежи» на лесных токовищах — птицы бредут, опустив крылья по сторонам, от этого и остаются такие странные следы на снегу. Это верный знак весны.

«Примерно через месяц начнется глухариный ток, за всю жизнь птица не меняет привычного места, и многим токовищам — не один десяток лет. На фото — Всеволожский район», — написал Дрозденко.

Фото биолога Павла Глазкова.