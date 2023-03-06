В самом большом доме в Кудрово участились коммунальные аварии после смены управляющей компании на ТСЖ

Аварийных ситуаций в скандально известном доме на Областной улице в Кудрово Всеволожского района Ленобласти стало больше. Речь идет о доме №1 — самом большом в Европе.

Жители стали жаловаться на многократные прорывы труб холодного и горячего водоснабжения и другие аварийные ситуации. По их словам, такие ситуации происходят каждый день, пишет Online47.

Жильцы связывают увеличение числа аварийных ситуаций и их постоянное исправление с тем, что не так давно ТСЖ, созданное рядом собственников квартир, добилось исключения сведений о МКД из реестра лицензий ООО «УК «Капитал-комфорт», прежде управлявшей домом.

Администрация Заневского городского поселения Всеволожского района уже обратилась в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти с просьбой провести проверку ТСЖ «Областная 1» на предмет соблюдения требований, установленных жилищным законодательством.