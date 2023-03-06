Орфографический словарь русского языка пополнился тремя новыми словам

Орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН пополнился тремя новыми словами.

Информация об обновлении содержится на портале словаря ИРИ РАН «Академос».

В словарь внесли слова «коптер», «фотовидеофиксация» и «почтомат».

Всего в словаре содержится нормативное написание более 200 тысяч единиц языка — слов, первых частей слов и собственных имен. В него регулярно добавляют слова, которые часто употребляют и которые вызывают вопросы употребления и правописания. Только в 2022-м в словарь добавили 207 новых слов. Среди них — абьюз, видеоблогер, джетлаг, вышиванка, стендапер, шаурма и другие.