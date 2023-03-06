Орфографический словарь русского языка пополнился тремя новыми словам

Автор: Гузель Галимова
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Орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН пополнился тремя новыми словами.

Информация об обновлении содержится на портале словаря ИРИ РАН «Академос».

В словарь внесли слова «коптер», «фотовидеофиксация» и «почтомат».

Всего в словаре содержится нормативное написание более 200 тысяч единиц языка — слов, первых частей слов и собственных имен. В него регулярно добавляют слова, которые часто употребляют и которые вызывают вопросы употребления и правописания. Только в 2022-м в словарь добавили 207 новых слов. Среди них — абьюз, видеоблогер, джетлаг, вышиванка, стендапер, шаурма и другие.

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