Прямая телефонная линия губернатора Ленинградской области состоялась 6 марта 2023 года.

Жительница ЖК «Федоровское» в Тосненском районе попросила оборудовать остановку поближе к ЖК – многим детям необходимо ездить в школу. Над вопросом начнут работать «Ленавтодор» и администрация района.

Жительница Мурино пожаловалась на скопление канализационных стоков в подвале дома 7к1 на Екатерининской улице, из-за которых стоит ужасный запах. Обращения в различные инстанции результата не дали. Уже около месяца местные жители вынуждены терпеть ужасный запах в собственных квартирах. В отношении ООО «Строй-сити», которая управляет домом, выписано предписание по устранению проблемы. Также Александр Дрозденко поручил сотрудникам жилнадзора провести проверку на месте. По ее итогам будут приняты необходимые меры.

Жительница ЖК «Золотые ключи» в поселке Тайцы Тосненского района пожаловались, что ближайшая остановка расположена очень далеко от жилых домов. Людям приходится переходить автомобильную дорогу и идти по тропинке между двух полей. Чтобы запустить автобусный маршрут, нужно будет получить согласования от комитета по транспорту Ленобласти, ГКУ «Ленавтодора», ГИБДД и Ространснадзора и районной администрации. Выезд комиссии проведут на следующей неделе. Если будет возможность запустить автобусный маршрут, то его запустят.

Житель Выборга рассказал губернатору об идеи организовать бесплатные IT-курсы для детей из малообеспеченных семей и ребят, кому это интересно. Проблемой является только аренда помещения. Александр Дрозденко пообещал, что с мужчиной свяжутся на этой неделе по вопросу предоставления помещения и организации курсов.

Многодетный отец из Кингисеппа, рассказал, что его семья стала участником программы «Молодая семья» и может претендовать на получение жилищного сертификата. Однако для этого им необходимо вложить часть собственных средств – 5 миллионов 300 тысяч рублей. В настоящий момент супруги не обладают такой суммой и не могут получить займ, так как идет процедура банкротства. Александр Дрозденко поручил членам регионального правительства рассмотреть возможные варианты помощи многодетной семье, чтобы жилищный сертификат не пропал. В марте с отцом свяжутся.