В преддверии 8 марта в Петербург и Ленобласть привезли более 2 млн цветов

В преддверии Международного женского дня в Петербургу и Ленобласть привезли 2,2 млн цветов.
В основном, это розы, хризантемы, гвоздики, лизиантусы и альстромерии. Цветы привезли из Латвии и Армении, росли они в Нидерландах, Кении, Колумбии, Израиле, Италии, Армении, Испании.
Все партии уже развезли по прилавкам магазинов после успешного прохождения фитосанитарного контроля, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
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06.03.2023 76