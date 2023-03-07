В преддверии 8 марта в Петербург и Ленобласть привезли более 2 млн цветов

В преддверии Международного женского дня в Петербургу и Ленобласть привезли 2,2 млн цветов.

В основном, это розы, хризантемы, гвоздики, лизиантусы и альстромерии. Цветы привезли из Латвии и Армении, росли они в Нидерландах, Кении, Колумбии, Израиле, Италии, Армении, Испании.

Все партии уже развезли по прилавкам магазинов после успешного прохождения фитосанитарного контроля, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.