Цветы в России перед 8 Марта подорожали более чем на 20%

В преддверии 8 марта цветы в России выросли на 23% по сравнению с февралем, до 2165 рублей за букет.

При этом ожидается, что в сам праздник цветы будут стоить на 10% дешевле. Об этом говорится в исследовании сервиса интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» и проекта Tinkoff Data, передают «Известия».

При этом по сравнению с прошлым годом, цветы даже немного подешевели — на 2,3%. В прошлом году букеты подорожали из-за проблем с поставками на фоне вводимых санкций, теперь же перебоев. не ожидается.

В то же время растет число желающих заказывать букеты онлайн. Чаще всего через интернет цветы заказывают 7 марта. Лидерами по онлайн-покупкам являются Москва, Петербург и Самара.