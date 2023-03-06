Цветы в России перед 8 Марта подорожали более чем на 20%

Автор: Гузель Галимова
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В преддверии 8 марта цветы в России выросли на 23% по сравнению с февралем, до 2165 рублей за букет.

При этом ожидается, что в сам праздник цветы будут стоить на 10% дешевле. Об этом говорится в исследовании сервиса интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» и проекта Tinkoff Data, передают «Известия».

При этом по сравнению с прошлым годом, цветы даже немного подешевели — на 2,3%. В прошлом году букеты подорожали из-за проблем с поставками на фоне вводимых санкций, теперь же перебоев. не ожидается.

В то же время растет число желающих заказывать букеты онлайн. Чаще всего через интернет цветы заказывают 7 марта. Лидерами по онлайн-покупкам являются Москва, Петербург и Самара.

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04.03.2023 895
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