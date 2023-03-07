Во Всеволожском районе 9 марта будет проходить отлов бездомных собак

Работы по поимке дворняжек произведут в деревне Новосергеевка.

09 марта в деревне Новосергиевка Заневского городского поселения и при необходимости в близлежащих населенных пунктах будет проводиться отлов животных без владельцев в соответствии с областным законом «Об обращении с животными без владельцев на территории Ленинградской области».

В сообществе ВКонтакте «Всеволожский муниципальный район ЛО» опубликовано объявление.

Дополнительную информацию по отлову можно получить в администрации Всеволожского муниципального района по телефону 8(813)7025-456 с 09:00 до 14:00 по рабочим дням.

фото из открытых источников

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