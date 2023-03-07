Подземный переход проложат в Петербурге под площадью Академика Лихачева

Работы выполнит компания «Возрождение» за 420 млн рублей.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга согласовал проект подземного перехода к Биржевому мосту. Чиновники выдали положительное заключение на строительство объекта под площадью Академика Лихачева. Документ опубликован на сайте КГИОП. Часть подземных работ согласована с капремонтом переправы — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Автором проекта выступило АО «Институт Гипростроймост — Санкт‑Петербург». Построить подземный пешеходный переход планируют к осени 2024 года.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Надежда Капранова

Ранее стало известно, что более 200 зданий снесут в Петербурге ради строительства Большого Смоленского моста.