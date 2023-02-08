Более 200 зданий снесут в Петербурге ради строительства Большого Смоленского моста

Законопроект внёс губернатор города Александр Беглов.

Власти Петербурга планируют внести правки в закон о границах и режимах зон охраны объектов культурного наследия для строительства инфраструктурных проектов. Соответствующий документ опубликован на сайте городского Законодательного собрания — сообщает 78.ru.

Изменения позволят снести более 200 зданий, находящихся в зоне исторической застройки, для строительства Большого Смоленского моста, Широтной магистрали скоростного движения и пассажирского терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Законопроект внёс губернатор города Александр Беглов.

Фото: пресс-служба АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» / Проект строительства Большого Смоленского моста

Ранее стало известно, что через Неву хотят перекинуть новый мост.