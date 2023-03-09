Загадочное захоронение древней женщины нашли в Италии. Она лежит лицом вниз с дырой от гвоздя в черепе

В некрополе Монте-Луна на юге Сардинии нашли древнее захоронение женщины, лежащей лицом вниз. В ее черепе – дыра от гвоздя. Ученые предполагают, что покойная могла болеть эпилепсией и ее соседи хотели остановить распространение болезни.

Женщину похоронили в конце III – начале II века до нашей эры. На момент смерти ей было от 18 до 22 лет. На ее черепе нашли следы двух видов травм – тупой и резкой. Первую можно объяснить случайным падением, например, во время припадка. Вторая – появилась от удара древнеримским гвоздем.

Эпилепсия не передается от человека к человеку, но в древности этого не знали. Скорее всего, женщину ударили гвоздем, чтобы предотвратить предполагаемое распространение болезни.

Подобный метод борьбы с болезнями описывал в I веке естествоиспытатель Гай Плиний Секунд. Он рекомендовал прибивать части тела погибших от эпилептических припадков, чтобы предотвратить распространение «заразы».