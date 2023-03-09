Рано утром 27 сентября 2021 года Степан Д. возле дома № 9/1 на улице Лидии Зверевой в Санкт-Петербурге молотком разбил стекло «КАМАЗа» с буровой установкой и бросил в салон коктейль Молотова, после чего скрылся.
Общая сумма ущерба от его действий превысила 2 млн рублей. В суде мужчина сообщил, что своими действиями хотел остановить строительство жилья на лесном участке, воспрепятствовать вырубке леса, обратить внимание на ситуацию СМИ и «Гринписа».
Суд приговорил Степана Д. к лишению свободы сроком на 1 год 4 месяца условно, а также взыскал указанную сумму.
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23.06.2022 2417