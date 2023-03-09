Областной Театр «На Литейном» получит более 30 млн рублей на обновление оборудования

Также денежные средства на закупку инструментов и оборудования в рамках нацпроекта «Культура» получили девять детских школ искусств

«Театр «На Литейном» — активный участник и организатор многих культурных проектов в Ленинградской области. В этом году театр получит более 30 млн рублей на обновление видеопроекционного, звукового и светового оборудования. Это, несомненно, повысит качество творческого продукта, представляемого областному зрителю», — прокомментировал зампредседателя правительства Ленобласти Владимир Цой.

Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу также получат девять детских школ искусств: Колтушская, Выборгская, Светогорская, Коммунаровская, Русско-Высоцкая, Гостилицкая, Аннинская, Копорская и Лопухинская.

Ранее мы писали, что в рамках национального проекта «Культура» в сосновоборской детской школе искусств «Балтика», которой в 2021 году исполнилось 29 лет, обновили музыкальные инструменты и учебные пособия.