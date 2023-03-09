Реконструкцию школ в Зимитицах и Бегуницах планируют завершить к 1 сентября

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк проинспектировал школы Волосовского района, которые реконструируют в рамках Народной программы «Единой России». Ремонт школ в Зимитицах и Бегуницах должен идти до середины ноября, но темп работ позволяет планировать открытие на 1 сентября. Ремонт начался в 2022 году.
На момент подготовки публикации в Бегуницах уже заменена система отопления. Выполнены кровельные работы. Производятся фасадные, внутренние отделочные работы, устройство отмостки. Стоимость проекта – 125,8 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального, областного и местного бюджетов.
У Зимитицкой школы готовность достигает 90 %. На момент подготовки публикации выполнены устройство кровли, внутренние отделочные работы, ремонт инженерных сетей, утепление фасадов. Стоимость проекта – 84,7 млн рублей.
Депутат подчеркнул, что школе нужны более полномасштабные работы. Необходимо делать пристройку, чтобы были полноценный актовый зал и столовая, которая сейчас находится в цокольном этаже.