Реконструкцию школ в Зимитицах и Бегуницах планируют завершить к 1 сентября

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк проинспектировал школы Волосовского района, которые реконструируют в рамках Народной программы «Единой России». Ремонт школ в Зимитицах и Бегуницах должен идти до середины ноября, но темп работ позволяет планировать открытие на 1 сентября. Ремонт начался в 2022 году.

«Работы предстоят еще значительные, но подрядчик двигается в хорошем темпе, и есть уверенность, что обновленная школа откроется в сентябре, и в новом учебном году дети сядут за парты в уютных, отремонтированных классах», – сообщил Сергей Яхнюк

На момент подготовки публикации в Бегуницах уже заменена система отопления. Выполнены кровельные работы. Производятся фасадные, внутренние отделочные работы, устройство отмостки. Стоимость проекта – 125,8 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

У Зимитицкой школы готовность достигает 90 %. На момент подготовки публикации выполнены устройство кровли, внутренние отделочные работы, ремонт инженерных сетей, утепление фасадов. Стоимость проекта – 84,7 млн рублей.

«Есть уверенность в том, что школа будет отремонтирована в срок. Но озвучена проблема по благоустройству – на данный момент средства не заложены в проект, будем оказывать содействие в решении этого вопросы вместе с главой администрации», – отметил Сергей Яхнюк

Депутат подчеркнул, что школе нужны более полномасштабные работы. Необходимо делать пристройку, чтобы были полноценный актовый зал и столовая, которая сейчас находится в цокольном этаже.

«Модернизация решает самые насущные проблемы, но нужно сразу же приступать к подготовке нового проекта, чтобы, как только появится возможность, получить на него финансирование. Есть программы, в которых можно принять участие, в том числе программа комплексного развития сельских территорий», – сказал Сергей Яхнюк