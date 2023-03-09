В Петербурге появляются вакансии операторов нейросетей

На смену дизайнерам и маркетологам приходит data-инженерия.

В Петербурге растет число вакансий для операторов нейросетей. Одни компании прямо предлагают соискателям прогонять через программы запросы рекламщиков и копирайтеров, другим – писать почти полноценные коды для искусственного интеллекта. Об этом сообщает Мойка78.

Так, согласно данным по поиску работы, всего в Петербурге около 200 вакансий для специалистов, которые работают с нейросетями. Как правило, речь идет о разработчиках или data-инженерах. То есть тех специалистах, которые непосредственно разрабатывают и обучают искусственный интеллект. Однако начали появляться предложения и для операторов крупных нейросетей, к примеру GPTChat.

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