На улице Чехова в Гатчине построят новый детский садик

Разрешение на строительство детского садика на 110 мест выдано группе компаний «Ленстройтрест» в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги»

Здесь откроется семь групп, включая ясельную. В здании будут работать групповые, универсальные кружковые помещения, залы для физкультурных и музыкальных занятий. Производственная мощность пищеблока составит 1800 блюд в сутки.

Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.