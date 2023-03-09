Ольга Занко приехала к жителям затопленных СНТ Всеволожского района

Депутат провела ряд рабочих встреч в рамках региональной недели.

Жители нескольких СНТ пожаловались депутату, представляющему Ленинградскую область на постоянное затопление территорий. По их словам, причина в том, что находятся они в низине, в болотистой местности, а система мелиорации отсутствует.

Также в это день парламентарий посетила «Мультицентр социальной и трудовой интеграции». Он был открыт в 2015 году по инициативе и при финансировании Благотворительного фонда «Место под солнцем» и административной поддержке Правительства Ленинградской области.

Занко рассказали, что основной целью учреждения является трудовая и социальная интеграция инвалидов, а также их профориентация.

Ранее стало известно, что на улице Чехова в Гатчине построят новый детский садик.