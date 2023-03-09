Петербуржца осудили за распространение запрещенных веществ

Он раскладывал наркотики в тайниках.

Мужчину приговорили к более чем восьми годам заключения в колонии строгого режима — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Прокуратура Красногвардейского района поддержала гособвинение по делу 26-летнего Владислава А. Суд признал его виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В октябре 2021 года мужчина выполнял роль закладчика. Он хранил незаконные вещества в арендованной машине, а раскладывал их дистанционно через тайники.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ

Ранее стало известно, что свертки с запрещенными веществами нашли приклеенными к шпалам у станции Антропшино.