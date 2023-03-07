(18+) Свертки с запрещенными веществами нашли приклеенными к шпалам у станции Антропшино

Распространяющего наркотики дилера поймали.

Безработный житель Гатчинского района Ленобласти задержан на железнодорожной станции. Подозрительный сверток он хранил в кармане куртки, а с сотрудниками полиции на транспорте разговаривал навеселе. Об этом сообщают 47news.

7 марта нетрезвый 28-летний житель Коммунара задержан на железнодорожной станции Антропшино. Он был под подозрением в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ. В кармане его куртки был обнаружен сверток с белым порошком. Сотрудники транспортной полиции выяснили, что 20 таких же он разложил в тайники у платформы.

Экспертиза установила, что в свертках хранилось около девяти граммов синтетических наркотиков. Дома у подозреваемого нашли весы и упаковку.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО

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