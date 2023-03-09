Петербургских депутатов заинтересовало наличие в магазинах «пивного конструктора»

По заявлениям производителя напиток безалкогольный, однако при определенных условиях в нем появляется градус.

Мнение о том, чем же все же является продукт, как и его законность разделились. Как сообщил новостной ресурс «Вечерний Санкт-Петербург».

Представители ЗакСа Петербурга обратили внимание на напитки производителя из Тверской области. По заявлением завода, данный продукт будучи в холодильнике может приобрести «крепость».

«Я не могу себе представить, как безалкогольный напиток может быть сброжен до 9% алкоголя по объёму всего за 2,5–3 часа. Какими бы “турбо” ни были дрожжи, такое просто невозможно. И мне всё же кажется, что это — вовсе не безалкогольный напиток, а простой обман», — отмечает пивовар Юрий Катунин.

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