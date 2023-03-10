С Павловского собора в Гатчине могут начать снимать леса к весне

Специалисты ожидают завершения реставрационных работ в Павловском кафедральном соборе в Гатчине. Об этом сообщил глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

По его словам, к концу весны объект освободят от строительных лесов. Также в 2023 году планируется завершить работы, в том числе интерьерные, в усадьбе карикатуриста Павла Щербова и в бывшем купеческом особняке в Новой Ладоге, где располагается региональный музей.

«Надеюсь, что в этом году мы закончим разработку проектной документации на реставрацию училищного дома в Изваре, комплекса зданий бывшей женской гимназии и училища в Новой Ладоге и ряда других объектов», – отметил Владимир Цой