Ленобласть готовится к отправке 17-го конвоя с гуманитарным грузом в зону СВО

Жители Ленинградской области собрали очередную партию гуманитарного груза и техники, которая отправится в зону специальной военной операции. До отправки 17 конвоя осталось меньше недели. До 14 марта волонтеры принимают именные посылки для военнослужащих.

В частности, ленинградские артиллеристы получат 20 цифровых радиостанций, а компания «ЛугаГазСервис» передала в зону СВО 20 газовых пятилитровых баллонов. Специалисты готовят автомобили, которые отправятся на фронт.

«Не перестаем восхищаться и преклоняться перед нашими лужскими ветеранами и представителями старшего поколения. Их доброте, душевной и материальной щедрости, твердости духа и настоящему, не показному патриотизму», – написали активисты «Своих не бросаем. Луга»