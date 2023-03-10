Симфонический оркестр Ленобласти даст концерт в честь 60-летия Владимира Самсонова

Праздничный вечер, посвященный юбилею заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца Владимира Самсонова, пройдет 12 марта в 20.00 в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

«Более десяти лет Симфонический оркестр Ленинградской области знакомит жителей Ленинградской области с шедеврами мировой музыкальной культуры, украшая своим выступлением значимые события в жизни нашего региона. Под музыку оркестра область проживает свои самые лучшие моменты», — отметил зампредседателя правительства Ленобласти Владимир Цой.

Владимир Викторович Самсонов — российский оперный певец, артист оперетты, эстрадный исполнитель русских романсов и песен, заслуженный артист России, отметил свой юбилей 28 февраля.