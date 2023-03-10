В России утвердили новые стандарты оказания услуг в отелях

Их обяжут предоставлять гостям отечественный алкоголь.

Росстандарт утвердил требования к организации питания и досуга для отелей, работающих по схемам «все включено» и «ультра все включено», они вступят в силу с 30 июня, передает издание РИА Новости.

Так, ассортимент блюд и напитков шведского стола не должен повторяться чаще одного раза в неделю. Отели должны будут предоставлять постояльцам российский алкоголь на шведском столе в обед и ужин и в точках дополнительного питания в неограниченном количестве. В документе прописано, что должно быть не менее одного вида пива и не менее трех видов вина сухого и полусладкого, как красного, так и белого. Крепкого алкоголя и коктейлей должно быть не менее двух видов.

Что касается досуга, отели обяжут организовывать различные мероприятия для взрослых и детей, которые зависят от числа звезд.

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