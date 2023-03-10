В России хотят начать строить деревянные девятиэтажки

Минстрой России изучает возможность использования подобных технологий.

10 марта глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал в Совете Федерации в рамках парламентского диалога, о планах по строительству деревянных домов — сообщает РБК.

По словам Файзуллина, потенциал у деревянного строительства огромный. Техническую сторону вопроса, несущую способность конструкций, пожарную безопасность и соответствие санитарным требованиям специалисты проработали при подготовке проекта четырехэтажных зданий из дерева.

Первые четырехэтажные деревянные жилые дома возвели в Вологодской области. Здания построили из CLT-панелей — перекрестно склеиваемых деревянных плит.

Ранее стало известно, что для перелетных птиц в Ленобласти «вьют» искусственные гнезда.