В результате работы спасателей была госпитализирована женщина.

Огонь вспыхнул в квартире жилого дома на улице Дыбенко, 12, корпус 1 в Невском районе Петербурга. В результате ЧП госпитализирована женщина — сообщает Мойка78.

Как сообщили 10 марта в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, сведения о возгорании поступили в 14:14.

Из квартиры эвакуировали женщину. Сведений о ее состоянии и характере травм не поступало. Пожар потушили в 14:37.

Ранее стало известно, что петербуржец пытался призвать «Гринпис» сожжением «КАМАЗа».