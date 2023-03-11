Эксперт рекомендовал для ускорения телефона ежемесячно очищать кэш

Автор: Гузель Галимова
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Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония рассказал, что со временем смартфоны начинают медленнее работать.

В беседе с РИА Новости Джакония посоветовал россиянам ежемесячно очищать кэш. Количество свободной памяти на устройстве является главным фактором, от которого зависит оперативность реагирования гаджета. Память делится на внутреннюю, в которой хранятся данные, и внешнюю, обеспечивающую многозадачность.

«Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел «Другое». Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере — и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц», — призвал эксперт «Мегафона».
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