Мурашко: в России нет дефицита лекарств

Россия не испытывает дефицита препаратов по международным непатентованным наименованиям, они будут заменяться отечественными.

«В рамках международных непатентованных наименований дефицита нет, торговые наименования — они будут меняться, будут заменяться отечественными», — сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр отметил, что периодически возникают сложности, которые связаны с логистикой, изменением производства. Он добавил, что в Минздраве создана специальная комиссия, которая в том числе принимает решения по ускоренной регистрации.