Мурашко: в России нет дефицита лекарств

Автор: Гузель Галимова
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Россия не испытывает дефицита препаратов по международным непатентованным наименованиям, они будут заменяться отечественными.

«В рамках международных непатентованных наименований дефицита нет, торговые наименования — они будут меняться, будут заменяться отечественными», — сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр отметил, что периодически возникают сложности, которые связаны с логистикой, изменением производства. Он добавил, что в Минздраве создана специальная комиссия, которая в том числе принимает решения по ускоренной регистрации.

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23.02.2023 176
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