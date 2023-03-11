В Мурино построят спортивный комплекс с двумя ледовыми аренами и бассейном

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о порядке предоставления бюджетных инвестиций концессионеру на строительство многофункционального спортивного комплекса в Мурино Всеволожского района.

Стоимость реализации проекта выросла с 1,6 млрд в 2020 году до 2,5 млрд рублей. Увеличение сметы связано с инфляцией и ростом цен на строительные работы.

Согласно концессии, многофункциональный спортивный комплекс будет размещен на пересечении Ручьевского проспекта и улицы Шувалова. Спорткомплекс будет включать две ледовые аренды — для хоккея и фигурного катания, бассейн для взрослых с шестью дорожками, семь спортзалов, а также наружные площадки для футбола, баскетбола и волейбола.

Строительные работы начнутся в апреле. Объект планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года.