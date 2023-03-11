В Минобороны РФ рассказали о подвиге Егора Буракова в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил старший матрос Егор Бураков.

Фото: Минобороны РФ

Экипаж боевой машины «Ураган» вместе со старшим матросом Егором Бураковым, действуя в составе батальонной тактической группы, выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов с занимаемых позиций.

Находясь под огнем националистов, Бураков продолжал точно поражать цели и маневрировать, успешно прикрывая подразделения российских Вооруженных Сил. В результате точных ударов был уничтожен вражеский минометный расчет, а также нанесено поражение живой силе боевиков. Понеся потери в живой силе, враг был вынужден оставить занимаемые позиции и отступить.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга старший матрос Егор Бураков награжден медалью «За Отвагу».