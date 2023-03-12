Сотрудник бильярдной в Выборге открыл огонь в посетителей. Ранены двое

По информации ivbg.ru, 11 марта в 04:50 вневедомственной охране сообщили о стрельбе в бильярдном клубе на улице Кривоносова в Выборге. На сигнал о происшествии отреагировали сотрудники Росгвардии.

Установлено, что 42-летний сотрудник заведения стрелял в спорящих мужчин. Один участник ссоры госпитализирован с травмой бедра, его оппонент ранен чуть ниже спины. Известно, что мужчина стрелял три раза.

Установлено, что стрелок владеет травматическим пистолетом GrandPower на законных основаниях и состоит на учете ЦЛРР ГУ Росгвардии как владелец гражданского оружия.