Более 15 машин столкнулись на дороге Р-228. Известно о 13 пострадавших

Примерно 15 машин столкнулись на автодороге Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области. Пострадали 13 человек, четверо от госпитализации отказались.

Как сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин 12 марта в Telegram-канале, на автотрассе в Хвалынском районе 12 марта около 07:00 столкнулись не менее 15 автомобилей.

На участке сильный туман.