Более 15 машин столкнулись на дороге Р-228. Известно о 13 пострадавших

Примерно 15 машин столкнулись на автодороге Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области. Пострадали 13 человек, четверо от госпитализации отказались.
Как сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин 12 марта в Telegram-канале, на автотрассе в Хвалынском районе 12 марта около 07:00 столкнулись не менее 15 автомобилей.
На участке сильный туман.
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26.12.2022 2230