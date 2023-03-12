Причиной стрельбы в заведении Выборга могла стать ссора двух женщин. Пострадали двое мужчин

Как сообщал ivbg.ru, 11 марта в 04:50 вневедомственной охране сообщили о стрельбе в бильярдном клубе на улице Кривоносова в Выборге. На сигнал о происшествии отреагировали сотрудники Росгвардии.

Установлено, что 42-летний сотрудник заведения стрелял в спорящих мужчин. Один участник ссоры госпитализирован с травмой бедра, его оппонент ранен чуть ниже спины.

По предварительным данным, межу двумя посетительницами заведения начался конфликт. Его участниками стали двое мужчин – 32-летний житель Выборга и его 25-летний знакомый.

Пытаясь пресечь конфликт, охранник клуба трижды выстрелил из травматического пистолета GrandPower. В отношении стрелка составлен административный протокол о мелком хулиганстве.