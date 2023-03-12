Нетрезвая женщина угнала иномарку у жителя Выборга. Но встретила сотрудников ГИБДД

По информации ivbg.ru, 11 марта возле универмага на Приморской улице в Выборге полицейские остановили белый Volkswagen Polo под управлением жительницы поселка Селезнево.
Женщина находилась в состоянии опьянения и не смогла предъявить документы на автомобиль.
Иномарка оказалась угнанной. Тем же утром ее украли у 47-летнего жителя Выборга. Автомобиль возвращен владельцу. По фату неправомерного завладения автомобилем заведено уголовное дело.
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24.05.2022 2362