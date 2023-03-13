В Углово у продуктового магазина нашли 20 коробок с патронами для снайперской винтовки

Вечером 11 марта прохожий нашел коробки с патронами у сетевого магазина в поселке Углово во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, боеприпасы оказались девятимиллиметровыми патронами повышенной пробиваемости для снайперской винтовки. Такими же снаряжаются специальные автоматы и карабины. Все патроны пригодны для стрельбы.

Обстоятельства появления коробок с боеприпасами у магазина устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.