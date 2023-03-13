В рамках акции «Сад Памяти» в Ленобласти планируется проведение масштабных субботников

Проведение первых субботников по посадкам деревьев в Ленинградской области планируется на конец апреля, главная акция — 5 мая.

Акция в память о погибших в годы Великой Отечественной войны проводится по инициативе президента России министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства, АНО «Сад Памяти», ВОД «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы.

В 2021 году по всей Ленинградский области акция «Сад памяти» заняла 86 гектар земли и стала домом для 217 тысяч деревьев. Центральная акция состоялась в мае на территории Всеволожского лесничества у памятника девушкам-лесорубам. Девушки трудились на заготовке дров для блокадного Ленинграда. Они погибли во время артиллерийского обстрела в 1942 году.

В 2022 году в рамках акции в Ленобласти было высажено 204 тыс. деревьев, а по всей земле 27 438 742 дерева, приняло участие 2 081 135 человек в 38 странах мира.