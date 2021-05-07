«Сад памяти»: глава Ленобласти высадил жасмин у мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе

Александр Дрозденко с лесниками и волонтерами в рамках международной акции «Сад памяти» высадил аллею груш, жасмина и сирени у мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе.

«В годы войны здесь стоял рабочий лагерь, в котором бригада девушек заготавливала дрова для блокадного Ленинграда и этот лагерь был разбомблен противником. В советские годы здесь была поставлена стела с именами погибших. В 2020 году здесь установили памятник, высадили аллею из 75 лип, разбили цветники. Мы сегодня посадили груши, жасмин, сирень. Здесь появится фруктовый сад, который будет напоминать о подвиге наших ленинградских девчат», – рассказал Александр Дрозденко.

Стоит отметить, что в 2020 году сотрудники лесничеств-филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» разбили «Сады памяти» на общей площади более 59 га.

Для участия в акции “Сад памяти” жителям Ленобласти необходимо высадить дерево на пригородном участке в деревне или на даче. И разместить фото в соцсети с хэштегом #СадПамятиДома. Чтобы зафиксировать посадку дерева на сайте акции, необходимо перейти по ссылке и добавить на интерактивную карту свою геолокацию высадки дерева «Сад памяти». Разместите фотографию, историю о своем герое и ваше дерево акции появится на интерактивной карте.

Тем временем Ленобласть готовится насыщенно и интересно отметить 76-летие Победы.