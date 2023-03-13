Во вторник, 14 марта, жителей Ленобласти ждет облачная погода.

Днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -3…-8°С, днем +3…+8°С. На дорогах ночью местами гололедица.