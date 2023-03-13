Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 13 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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На Херсонском направлении за сутки уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

За сутки поражен украинский зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ», сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM».

Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.